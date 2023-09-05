Азербайджан и ВБ обсудили перспективы сотрудничества в сферах ИКТ и транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что обсудил с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister) перспективы сотрудничества сторон в сферах ИКТ и транспорта.

"Провели обмен мнениями по развитию секторов ИКТ и транспорта в нашей стране, а также о перспективах сотрудничества Всемирного банка с правительством Азербайджана в этих сферах", - написал Набиев во вторник в фейсбуке.

Р.Керимов