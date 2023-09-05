Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

Транспорт и связь 05.09.2023 18:09

Азербайджан и ВБ обсудили перспективы сотрудничества в сферах ИКТ и транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что обсудил с новым менеджером Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стефани Штальмайстер (Stefanie Stallmeister) перспективы сотрудничества сторон в сферах ИКТ и транспорта.

"Провели обмен мнениями по развитию секторов ИКТ и транспорта в нашей стране, а также о перспективах сотрудничества Всемирного банка с правительством Азербайджана в этих сферах", - написал Набиев во вторник в фейсбуке.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЦИФРЫ, ВБ, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az