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Дальнее зарубежье 05.09.2023 22:15

Блинкен и Нетаньяху обсудили региональную интеграцию Израиля и противодействие Ирану - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху укрепление связей Израиля с соседями по региону и угрозы со стороны Ирана, сообщает госдеп США

"Госсекретарь и премьер-министр обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая расширение региональной интеграции Израиля и противодействие угрозам, которые представляет Иран", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Блинкен заявил о поддержке политики, нацеленной на обеспечение свободы, безопасности и процветания как для израильтян, так и для палестинцев.

Госсекретарь США также во вторник провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. В этой беседе Блинкен выразил обеспокоенность по поводу "продолжающегося насилия на Западном берегу реки Иордан".

"Он вновь заявил о поддержке со стороны США мер, нацеленных на продвижение свободы и безопасности, а также на улучшение качества жизни палестинского народа", - сообщается в документе.

Помимо прочего, глава госдепа и Аббас обсудили содействие урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" и выступили против действий, которые ставят под угрозу возможность осуществления такого решения.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, РАЗГОВОР


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