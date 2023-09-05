Блинкен и Нетаньяху обсудили региональную интеграцию Израиля и противодействие Ирану - госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху укрепление связей Израиля с соседями по региону и угрозы со стороны Ирана, сообщает госдеп США
"Госсекретарь и премьер-министр обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая расширение региональной интеграции Израиля и противодействие угрозам, которые представляет Иран", - говорится в пресс-релизе.
В нем отмечается, что Блинкен заявил о поддержке политики, нацеленной на обеспечение свободы, безопасности и процветания как для израильтян, так и для палестинцев.
Госсекретарь США также во вторник провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. В этой беседе Блинкен выразил обеспокоенность по поводу "продолжающегося насилия на Западном берегу реки Иордан".
"Он вновь заявил о поддержке со стороны США мер, нацеленных на продвижение свободы и безопасности, а также на улучшение качества жизни палестинского народа", - сообщается в документе.
Помимо прочего, глава госдепа и Аббас обсудили содействие урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" и выступили против действий, которые ставят под угрозу возможность осуществления такого решения.
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