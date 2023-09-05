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Внешняя политика 05.09.2023 23:51

Байрамов отметил важность использования потенциала для развития сотрудничества между Баку и Загребом в энергетике, транспорте и туризме

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял участие в круглом столе на тему «Проблемы безопасности на Южном Кавказе и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Байрамов выступил на мероприятии, рассказал о развитии двусторонних отношений между Баку и Загребом.

Глава МИД также отметил важность использования имеющегося потенциала для развития двустороннего сотрудничества в таких сферах, как энергетическая безопасность, альтернативная энергетика, инвестиции, транспорт, логистика, фармацевтика, туризм и др.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ХОРВАТИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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