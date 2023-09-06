Армения не продемонстрировала достаточной политической воли для реальных шагов по нормализации отношений с Азербайджаном - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Хорватию провел ряд встреч с официальными лицами страны, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.
В частности, Байрамов встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
В ходе встречи стороны отметили удовлетворение стратегическим партнерством и дружественными отношениями между Азербайджаном и Хорватией, подчеркнули важность продолжения двустороннего политического диалога и взаимных визитов на высшем уровне.
В этом контексте стороны положительно оценили сотрудничество в экономической, торговой и гуманитарной сферах, а также укрепление партнерства в сферах культуры, образования, науки и технологий, разминирования, альтернативной энергетики и фармацевтики.
Также Байрамов с Пленковичем обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
«Было отмечено, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна основываться на фундаментальных принципах международного права, таких как территориальная целостность и суверенитет», - отмечается в информации.
Байрамов также провел встречу с хорватским коллегой Горданом Грличем- Радманом. Состоялась как встреча тет-а-тет, так и в расширенном формате.
Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего и международного сотрудничества, а также о важности дальнейшего развития отношений и диверсификации направлений сотрудничества.
«В эпоху растущей важности Среднего коридора – Транскаспийского международного транспортного маршрута - подчеркнуто, что у хорватских транзитных операторов и логистических компаний имеются благоприятные возможности воспользоваться преимуществами Среднего коридора», - отмечается в сообщении МИД.
Также Байрамов, обсуждая ситуацию на Южном Кавказе, отметил, что Армения не продемонстрировала необходимой политической воли для того, чтобы предпринять реальные шаги по нормализации отношений с Азербайджаном, продолжила свой противоречивый подход, постоянно уклонялась от выполнения соглашений и обязательств, прибегала к политическим и военным провокациям, до сих пор полностью не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, тем самым грубо нарушив свои обязательства и создавая угрозу региону.
Он также заявил, что обвинения в адрес Азербайджана о якобы блокировании дороги Лачин-Ханкенди, не имеют под собой никаких оснований.
«Байрамов довел до сведения хорватского коллеги, что отказ от предложений Азербайджана по доставке грузов на территорию и параллельному использованию дорог доказывает, что утверждения о "гуманитарной ситуации" (в Карабахе – ИФ) являются политическими манипуляциями», - отмечает МИД.
По итогам переговоров главы МИД подписали Меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией Министерства иностранных и европейских дел Хорватии.
Х.Насирзаде
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