Баку и Загреб обсудили возможности сотрудничества в энергетике

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филипович обсудили на встрече возможности для сотрудничества Баку и Загреба в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования, сообщили в МИД Азербайджана.

«Стороны рассмотрели вопросы азербайджано-хорватского торгово-экономического сотрудничества, а также возможности сотрудничества в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и других областях», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Хорватией достиг $ 1 млрд и отмечено, что имеются широкие перспективы диверсификации и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в упомянутых областях, сообщили в министерстве.

Там добавили, что стороны также обсудили направления сотрудничества по проектам восстановления освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ), а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов