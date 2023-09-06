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Внешняя политика 06.09.2023 16:24

Баку и Загреб обсудили возможности сотрудничества в энергетике

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филипович обсудили на встрече возможности для сотрудничества Баку и Загреба в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования, сообщили в МИД Азербайджана.

«Стороны рассмотрели вопросы азербайджано-хорватского торгово-экономического сотрудничества, а также возможности сотрудничества в сферах энергетики, информационных технологий, туризма, фармацевтики, разминирования и других областях», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи было подчеркнуто, что в 2022 году товарооборот между Азербайджаном и Хорватией достиг $ 1 млрд и отмечено, что имеются широкие перспективы диверсификации и укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества в упомянутых областях, сообщили в министерстве.

Там добавили, что стороны также обсудили направления сотрудничества по проектам восстановления освобожденных территорий (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ), а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ХОРВАТИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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