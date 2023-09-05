Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Хорватию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник отправился с официальным визитом в Хорватию, сообщили в МИД Азербайджана. «5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Хорватию», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Там отметили, что в ходе визита запланированы его переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Грличем-Радманом и другими официальными лицами. Р.Керимов

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