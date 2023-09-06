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06.09.2023 10:35

Kapital Bank открыл Центр для малого и среднего бизнеса «Белый город»

Kapital Bank, первый банк страны, открыл еще один Центр малого и среднего бизнеса с особой концепцией для предпринимателей малого и среднего предпринимательства. Филиал расположен по адресу: г. Баку, Хатаинский район, Белый Город, Площадь фонтанов, Строительная зона FS-003.

В центре, предоставляющем все виды банковских услуг малого и среднего бизнеса, предприниматели могут получить консультации по банковским услугам, открыть счета, заказать продукты финансирования, получить персонального менеджера. В то же время руководители и учредители компаний могут воспользоваться продуктами и операциями, предназначенными для физических лиц. Кроме того, для удобства клиентов в филиале предусмотрены специальные комнаты для совещаний.

В новом центре также имеется круглосуточная зона самообслуживания. Здесь клиенты могут использовать оборудование, установленное для проведения операций.

Kapital Bank придает большое значение развитию малого и среднего бизнеса. Именно поэтому впервые в стране были открыты центры малого и среднего бизнеса. В наших центрах предприниматели и юридические лица смогут пользоваться банковскими услугами быстрее и удобнее, чем раньше.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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