Молдова согласна оплатить Газпрому лишь $8,6 млн газового долга после аудита

Правительство Молдова согласилось оплатить лишь $8,6 млн в качестве долга Молдавии за газ перед "Газпромом", заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, представляя результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом".

Долг Молдова за газ стал спорной темой между сторонами в 2021 году. Российская компания считает, что долг Молдавии за газ составляет $709 млн, из которых сам долг $433 млн, а остальное - пеня за просрочку платежей.

В 2021 году "Газпром" стал требовать погашения долга. Власти Молдовы заявляли, что признают точную сумму долга, только после независимого международного аудита. В октябре стороны заключили соглашение, согласно которому Молдова должна была провести этот аудит до 1 мая 2022 года. Однако власти Молдавии в этот срок не смогли найти компанию-аудитора.

В августе 2022 года Молдова заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co на проведение аудита. Его завершение неоднократно откладывалось и переносилось.

Как заявил Парликов, аудиторы не смогли получить документы, подтверждающие наличие долгов в $709 млн. "Это не означает, что их нет, может быть они есть где-то в "Газпроме", но их не предоставили", - сказал Парликов.

Он отметил, что аудит также показал вопросы к распределению доходов от транзита газа, а также неисполнение "Газпромом" обязательств по поставке газа в Молдову, после того как осенью 2022 года компания снизила поставки газа в страну до 5,7 млн кубометров в сутки.

Парликов отметил, что теперь Молдова ждет реакции на результаты аудита от "Молдовагаза" и "Газпрома". Он не исключил, что Молдова может обратиться в арбитраж, в случае непринятия результатов аудита со стороны "Газпрома".

Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компании, еще 35,33% акций - у правительства Молдовы, 13,44% акций у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, оставшиеся 1,23% акций у миноритариев физических и юридических лиц.