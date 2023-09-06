Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

ТЭК 06.09.2023 10:50

Молдова согласна оплатить Газпрому лишь $8,6 млн газового долга после аудита

Правительство Молдова согласилось оплатить лишь $8,6 млн в качестве долга Молдавии за газ перед "Газпромом", заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, представляя результаты аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом".

Долг Молдова за газ стал спорной темой между сторонами в 2021 году. Российская компания считает, что долг Молдавии за газ составляет $709 млн, из которых сам долг $433 млн, а остальное - пеня за просрочку платежей.

В 2021 году "Газпром" стал требовать погашения долга. Власти Молдовы заявляли, что признают точную сумму долга, только после независимого международного аудита. В октябре стороны заключили соглашение, согласно которому Молдова должна была провести этот аудит до 1 мая 2022 года. Однако власти Молдавии в этот срок не смогли найти компанию-аудитора.

В августе 2022 года Молдова заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co на проведение аудита. Его завершение неоднократно откладывалось и переносилось.

Как заявил Парликов, аудиторы не смогли получить документы, подтверждающие наличие долгов в $709 млн. "Это не означает, что их нет, может быть они есть где-то в "Газпроме", но их не предоставили", - сказал Парликов.

Он отметил, что аудит также показал вопросы к распределению доходов от транзита газа, а также неисполнение "Газпромом" обязательств по поставке газа в Молдову, после того как осенью 2022 года компания снизила поставки газа в страну до 5,7 млн кубометров в сутки.

Парликов отметил, что теперь Молдова ждет реакции на результаты аудита от "Молдовагаза" и "Газпрома". Он не исключил, что Молдова может обратиться в арбитраж, в случае непринятия результатов аудита со стороны "Газпрома".

Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году. У "Газпрома" 50% акций компании, еще 35,33% акций - у правительства Молдовы, 13,44% акций у комитета по управлению имуществом непризнанного Приднестровья, оставшиеся 1,23% акций у миноритариев физических и юридических лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ГАЗ, ДОЛГ, АУДИТ


Похожие новости


Молдова рассчитывает на поставки газа из Азербайджана по доступным ценам - Санду Румыния заказала ТЭО оценки транспортировки азербайджанского газа по маршруту Кулеви-Констанца Молдова рассчитывает на рост числа инвесторов из Азербайджана Кишинев заинтересован в импорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана - премьер-министр Молдовы «Газпром» связал снижение поставок газа в Молдову с действиями Киева Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы газа на октябрь Азербайджан предлагает Кишиневу поставки удобрений взамен на пшеницу из Молдовы Запуск IGB позволит Румынии поставлять газ Молдове и Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az