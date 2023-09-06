Италия в январе-июле получила по TAP 5,7 млрд кубометров газа из Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Италию по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) в июле 2023 года составили 807 млн кубометров (снижение на 12,7% год к году).
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в январе-июле 2023 года поставки газа из Азербайджана составили 5,708 млрд кубометров (-4% от показателя аналогичного периода 2022 года).
В январе 2023 года по TAP в Италию транспортировано 852 млн кубометров газа, в феврале - 701 млн кубометров, в марте - 898 млн кубометров, в апреле - 860 млн кубометров, в мае – 806 млн кубометров, в июне – 784 млн кубометров.
Трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
По данным статистического управления Евросоюза (Евростат), в 2022 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).
В 2022 году поставки газа в Италию по TAP, по данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, составили 10,325 млрд кубометров (+43,1% от показателя 2021 года). За отчетный период Италия, по данным Евростата, импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост за год в 3,9 раза).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.
Р.Керимов
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