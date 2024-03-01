Италия с 2020г получила по TAP более 26 млрд куб.м газа из Азербайджана - министр

Италия с 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) получила свыше 26 млрд куб.м. газа из Азербайджана, сообщил министр окружающей среды и энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин.
«С (конца декабря – ИФ) 2020 года Италия по газопроводу TAP получила свыше 26 млрд кубометров газа из Азербайджана, в том числе в 2023 году – свыше 10 млрд кубометров», - сказал министр в пятницу, выступая в Баку на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года превысили 33 млрд куб.м.
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа в 6 европейских стран: Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана.
В 2023 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 11,8 млрд куб.м.
Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 20 млрд куб.м.
Н.Аббасова
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