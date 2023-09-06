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Транспорт и связь 06.09.2023 21:29

Большая часть дороги от Баку до границы с Россией будет платной

Участок новой автомобильной дороги М1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (протяженностью 129 км) будет платным.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Документ опубликован в среду на сайте Кабинета министров.

Согласно постановлению, размер платы за проезд по дороге утвердит Тарифный совет, а Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана поручено обеспечить реализацию мероприятий, связанных с организацией движения транспортных средств по ней.

Ввод в эксплуатацию новой автодороги планируется до конца 2023 года.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДОРОГА, АЛИ АСАДОВ


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