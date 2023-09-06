Turkish Airlines заказала еще 10 самолетов Airbus A350-900

Turkish Airlines заказала еще десять самолетов Airbus A350-900, сообщается в пресс-релизе европейской корпорации Airbus.
В августе турецкая авиакомпания сделала заказ на четыре аналогичных лайнера.
Финансовые условия сделки не раскрываются.
Turkish Airlines в настоящее время располагает парком из 14 самолетов А350-900.
На конец июля число заказов на самолеты модельного ряда А350 со стороны мировых авиакомпаний превысило 1 тыс., отмечается в сообщении. Этот широкофюзеляжный самолет рассчитан на 300-410 посадочных мест.
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