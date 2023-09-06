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Транспорт и связь 06.09.2023 22:35

Turkish Airlines заказала еще 10 самолетов Airbus A350-900

Turkish Airlines заказала еще десять самолетов Airbus A350-900, сообщается в пресс-релизе европейской корпорации Airbus.

В августе турецкая авиакомпания сделала заказ на четыре аналогичных лайнера.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Turkish Airlines в настоящее время располагает парком из 14 самолетов А350-900.

На конец июля число заказов на самолеты модельного ряда А350 со стороны мировых авиакомпаний превысило 1 тыс., отмечается в сообщении. Этот широкофюзеляжный самолет рассчитан на 300-410 посадочных мест.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТ, ЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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