Turkish Airlines заказала еще 10 самолетов Airbus A350-900

Turkish Airlines заказала еще десять самолетов Airbus A350-900, сообщается в пресс-релизе европейской корпорации Airbus. В августе турецкая авиакомпания сделала заказ на четыре аналогичных лайнера. Финансовые условия сделки не раскрываются. Turkish Airlines в настоящее время располагает парком из 14 самолетов А350-900. На конец июля число заказов на самолеты модельного ряда А350 со стороны мировых авиакомпаний превысило 1 тыс., отмечается в сообщении. Этот широкофюзеляжный самолет рассчитан на 300-410 посадочных мест.

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