США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США в рамках пакета военной помощи на $175 млн направят Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, говорится в заявлении Пентагона.
"Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams", - отмечается в документе.
В Пентагоне уточнили, что речь идет о танковых снарядах калибра 120 мм. Также Киеву передадут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним.
Помимо этого, США поставят Украине ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT4 и около 3 млн патронов огнестрельного оружия. В пакет помощи вошли тактические навигационные системы военной авиации TACAN, взрывчатка для разграждения препятствий, запчасти и прочее походное снаряжение.
По данным Пентагона, с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине более $43,7 млрд помощи в области безопасности.
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