Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание

Очередное, второе заседание министров сельского хозяйства Организации Тюркоязычных государств (ОТГ) и Форум по агробизнесу состоится 26 сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

«Вопросы, связанные с проведением 2-го заседания министров сельского хозяйства ОТГ и форума по Агробизнесу в Баку 26 сентября, обсудили министры Азербайджана им Узбекистана Меджнун Мамедов и Азиз Войтов», - сообщил Минсельхоз.

В ходе встречи также подробно обсуждалась реализация готовящейся между Азербайджаном и Узбекистаном «Дорожной карты по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства».

«Министры договорились в кратчайшие сроки предпринять конкретные шаги в таких сферах, как шелководство, ореховодство, виноделие, сельскохозяйственное машиностроение и других областях сельского хозяйства», - подчеркнул Минсельхоз.

Н.Аббасова