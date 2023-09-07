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07.09.2023 10:45

Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание

Очередное, второе заседание министров сельского хозяйства Организации Тюркоязычных государств (ОТГ) и Форум по агробизнесу состоится 26 сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

«Вопросы, связанные с проведением 2-го заседания министров сельского хозяйства ОТГ и форума по Агробизнесу в Баку 26 сентября, обсудили министры Азербайджана им Узбекистана Меджнун Мамедов и Азиз Войтов», - сообщил Минсельхоз.

В ходе встречи также подробно обсуждалась реализация готовящейся между Азербайджаном и Узбекистаном «Дорожной карты по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства».

«Министры договорились в кратчайшие сроки предпринять конкретные шаги в таких сферах, как шелководство, ореховодство, виноделие, сельскохозяйственное машиностроение и других областях сельского хозяйства», - подчеркнул Минсельхоз.

Н.Аббасова

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Тэги: ОТГ, СЕЛЬХОЗ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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