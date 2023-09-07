Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание

Очередное, второе заседание министров сельского хозяйства Организации Тюркоязычных государств (ОТГ) и Форум по агробизнесу состоится 26 сентября в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
«Вопросы, связанные с проведением 2-го заседания министров сельского хозяйства ОТГ и форума по Агробизнесу в Баку 26 сентября, обсудили министры Азербайджана им Узбекистана Меджнун Мамедов и Азиз Войтов», - сообщил Минсельхоз.
В ходе встречи также подробно обсуждалась реализация готовящейся между Азербайджаном и Узбекистаном «Дорожной карты по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства».
«Министры договорились в кратчайшие сроки предпринять конкретные шаги в таких сферах, как шелководство, ореховодство, виноделие, сельскохозяйственное машиностроение и других областях сельского хозяйства», - подчеркнул Минсельхоз.
Н.Аббасова
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