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Транспорт и связь 07.09.2023 11:49

Азербайджан и РФ рассчитывают к 2027г выйти на грузоперевозки по ж/д в рамках «Север-Юг» в объеме не менее 15 млн т в год

Азербайджан и Россия рассчитывают к 2027 году выйти на объем железнодорожных грузоперевозок, включая транзитные, по международному транспортному коридору «Север-Юг» не менее 15 млн тонн в год, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в правительстве.

«Учитывая значимость МТК «Север-Юг» между Баку и Москвой есть понимание того, что необходимо поддержать интенсификацию работ по подготовке, согласованию и подписанию двустороннего соглашения по развитию данного коридора. Кроме этого, стороны намерены взаимодействовать для увеличения провозной мощности коридора до не менее 15 млн т в год в железнодорожном транзитном сообщении к 2027 году, включая мощности пограничных станций», - отметил собеседник агентства.

По его словам, Азербайджан и РФ продолжат работу по устранению на своих территориях инфраструктурных ограничений западного маршрута «Север-Юг» с целью пропуска растущего объема грузоперевозок в этом направлении.

Кроме этого, железнодорожным ведомствам двух стран поручено принять меры по синхронизации работ по переводу участков ж/д Баку-Ялама-граница с РФ (на территории Азербайджана) и Дербент-Самур-граница Азербайджана (на территории РФ) с постоянного на переменный ток.

Источник добавил, что российская сторона заинтересована в участии в железнодорожных инфраструктурных проектах на территории Азербайджана, в том числе по реконструкции и модернизации железнодорожных участков на МТК «Север-Юг».

«Помимо этого, российская сторона заинтересована в поставках железнодорожной техники для нужд ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и компании SOCAR», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что объем транзитных перевозок грузов по МТК «Север-Юг» через территорию Азербайджана в перспективе может составить 15-30 млн тонн в год.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузооборот по коридору «Север-Юг» в 2022 году по различным оценкам составил 3 млн тонн.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ГРУЗЫ


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