Министр обороны Армении отложил визит на Кипр

Визит министра обороны Армении Сурена Папикяна на Кипр отложен, заявил в четверг "Интерфаксу" его пресс-секретарь Арам Торосян. "Подтверждаю, что запланированный на Кипр визит министра обороны отложен", - сказал Торосян, не назвав причины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».