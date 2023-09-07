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Регион 07.09.2023 17:09

Министр обороны Армении отложил визит на Кипр

Визит министра обороны Армении Сурена Папикяна на Кипр отложен, заявил в четверг "Интерфаксу" его пресс-секретарь Арам Торосян.

"Подтверждаю, что запланированный на Кипр визит министра обороны отложен", - сказал Торосян, не назвав причины.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТР, КИПР, ВИЗИТ


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