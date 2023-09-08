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Бизнес и законодательство 08.09.2023 10:36

Чехия в январе-июле увеличила поставки смартфонов в Азербайджан в 1,7 раза

Поставки смартфонов из Чехии в Азербайджан в январе-июле 2023 года составили 60,404 тыс. единиц, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в чешском статуправлении, стоимость импортированных в Азербайджан смартфонов из Чехии за отчетный период составила 48,888 млн евро (рост в 1,9 раза).

Согласно статданным, в январе в Азербайджан было ввезено 5,513 тыс. смартфонов (на 5,351 млн евро), в феврале - 9,380 тыс. ед. (на 8,276 млн евро), в марте - 10,937 тыс. ед (на 8,031 млн евро), в апреле - 7,357 тыс. ед. (на 5,828 млн евро), в мае - 7,793 тыс. ед. (на 6,048 млн евро), в июне - 9,091 тыс. ед. (на 6,968 млн евро), в июле – 10,333 тыс. ед. (на 8,387 млн евро).

Р.Керимов

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Тэги: ЧЕХИЯ, СМАРТФОНЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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