Чехия в январе-июле увеличила поставки смартфонов в Азербайджан в 1,7 раза

Поставки смартфонов из Чехии в Азербайджан в январе-июле 2023 года составили 60,404 тыс. единиц, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в чешском статуправлении, стоимость импортированных в Азербайджан смартфонов из Чехии за отчетный период составила 48,888 млн евро (рост в 1,9 раза).
Согласно статданным, в январе в Азербайджан было ввезено 5,513 тыс. смартфонов (на 5,351 млн евро), в феврале - 9,380 тыс. ед. (на 8,276 млн евро), в марте - 10,937 тыс. ед (на 8,031 млн евро), в апреле - 7,357 тыс. ед. (на 5,828 млн евро), в мае - 7,793 тыс. ед. (на 6,048 млн евро), в июне - 9,091 тыс. ед. (на 6,968 млн евро), в июле – 10,333 тыс. ед. (на 8,387 млн евро).
Р.Керимов
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