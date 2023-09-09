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Дальнее зарубежье 09.09.2023 13:15

Глава Еврокомиссии на саммите G20 призвала Россию позволить вывозить морем украинское зерно

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что для стабилизации мирового рынка зерна необходимо открыть морские маршруты для украинской зерновой продукции и на саммите G20 призвала РФ сделать это.

"Мы призываем Россию позволить зерну из Украины попасть на мировые рынки через Черное море. Мы делаем все возможное, чтобы зерно достигло мировых рынков наземным путем. Но для стабилизации мировых цен зерно также должно перевозиться по морю", - сказала глава ЕК, выступая в субботу на первой сессии "Большой двадцатки" в Дели.

По ее словам, "у лидеров G20 есть ответственность и инструменты, позволяющие обеспечить приток зерна туда, где оно необходимо".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку", указав на то, что ее условия не соблюдаются, и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗЕРНО, РОССИЯ


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