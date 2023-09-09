США продолжат активные усилия по решению проблем между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем - Блинкен

США продолжат активные усилия по решению проблем между Арменией и Азербайджаном дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Премьер Армении подтвердил свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке, основываясь на договоренностях, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

"Блинкен заявил о важности решения всех проблем путем диалога и мирной дипломатии, отметив, что США продолжат активные усилия в этом направлении", - заявили в правительстве Армении.

Отмечается, что стороны заявили о недопустимости эскалации ситуации, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

Пашинян также сообщил Блинкену, что с этой целью готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.