Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

СНГ 10.09.2023 22:49

Беларусь планирует развивать армию не количественно, а качественно

Беларусь не намерена увеличивать свою армию, но будет совершенствовать ее оснащение, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Мы развиваем свои вооруженные силы. Последние поставки вертолета Ми-35, зенитно-ракетных комплексов С-400, "Искандеры" знаменитые, мы хотим, чтобы наши вооруженные силы были современными. В то же время, это замечают и западные партнеры, увеличение количественное вооруженных сил Беларуси не происходит. У нас было 65 тыс., так и осталось", - сказал Ревенко.

"О чем это свидетельствует? У нас нет агрессивных намерений. У нас нет построения наступательного потенциала. Мы просто качественно модернизируем свои вооруженные силы. Мы используем опыт, в том числе, полученный на территории Украины", - отметил Ревенко.

"Что будет дальше? Конечно, будем сохранять нашу миролюбивую позицию. Мы не собираемся на сегодняшний день наращивать свои вооруженные силы. Мы будем заниматься их качественным преобразованием", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АРМИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


Похожие новости


В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше В учениях задействуют почти всю армию Белоруссии, силы Восточного военного округа, ВКС и ВДВ России - Минобороны республики Белоруссия вскоре получит четыре истребителя Су-30СМ В белорусской армии выявлен первый случай коронавируса Лукашенко утвердил новый план обороны Белоруссии Белорусская армия насчитывает 65 тыс. человек Лукашенко определил приоритеты развития белорусской армии: не авианосцы и танки, а силы спецопераций Белорусская армия не будет переходить на контрактную основу - Минобороны Российские десантники прибыли в Белоруссию для подготовки учений "Славянское братство-2017" Белоруссия не готовится к войне, но «порох надо держать сухим» - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az