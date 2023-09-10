Беларусь планирует развивать армию не количественно, а качественно

Беларусь не намерена увеличивать свою армию, но будет совершенствовать ее оснащение, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
"Мы развиваем свои вооруженные силы. Последние поставки вертолета Ми-35, зенитно-ракетных комплексов С-400, "Искандеры" знаменитые, мы хотим, чтобы наши вооруженные силы были современными. В то же время, это замечают и западные партнеры, увеличение количественное вооруженных сил Беларуси не происходит. У нас было 65 тыс., так и осталось", - сказал Ревенко.
"О чем это свидетельствует? У нас нет агрессивных намерений. У нас нет построения наступательного потенциала. Мы просто качественно модернизируем свои вооруженные силы. Мы используем опыт, в том числе, полученный на территории Украины", - отметил Ревенко.
"Что будет дальше? Конечно, будем сохранять нашу миролюбивую позицию. Мы не собираемся на сегодняшний день наращивать свои вооруженные силы. Мы будем заниматься их качественным преобразованием", - заявил он.
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