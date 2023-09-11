Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 11 сентября ЦБА установил на уровне 1.8250 манат/1EUR (8 сентября - 1.8215 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 сентября установил на уровне 0.0175/1RUB (8 сентября - 0.0173/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 11 сентября ЦБА сохранил на уровне 0.0633 манат/1TRY.

Н.Аббасова