Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Дальнее зарубежье 11.09.2023 11:03

Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке со дня на день

Лидера КНДР Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни, сообщили "Интерфаксу" несколько источников.

Так, по словам источника в правительстве одного из субъектов ДФО, северокорейский лидер "может посетить регион уже в ближайшее время". Никаких деталей программы визита он не сообщил.

Собеседник агентства в правительстве другого региона подтвердил, что такая подготовка ведется. "Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына", - сказал он.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию в 2019 году начался на станции Хасан, куда прибыл поезд северокорейского лидера, после чего он посетил Владивосток.

Визиты отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена также начинались с Хасана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАЛЬВОСТОК, КНДР, ЛИДЕР


Похожие новости


Дополнительных ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на текущий момент в России вводить не требуется - Попова Южная Корея предлагает разработать механизм трехстороннего туризма с КНДР и Дальним Востоком - министр Путин ставит задачу заняться поддержкой квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке Десять из 22 лесных пожаров потушили за сутки на Дальнем Востоке Более 50 пожаров зафиксировано в лесах Дальнего Востока за сутки Пять лесных пожаров продолжают полыхать в регионах Дальнего Востока Огонь за сутки уничтожил около 120 га леса на Дальнем Востоке Более 30 лесных пожаров полыхают в регионах Дальнего Востока Более 40 тыс. гектаров леса выгорело за сутки на Дальнем Востоке Путин подписал закон о предоставлении гражданам безвозмездного гектара земли на Дальнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az