Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке со дня на день

Лидера КНДР Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни, сообщили "Интерфаксу" несколько источников.
Так, по словам источника в правительстве одного из субъектов ДФО, северокорейский лидер "может посетить регион уже в ближайшее время". Никаких деталей программы визита он не сообщил.
Собеседник агентства в правительстве другого региона подтвердил, что такая подготовка ведется. "Мы давно готовимся к визиту Ким Чен Ына", - сказал он.
Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию в 2019 году начался на станции Хасан, куда прибыл поезд северокорейского лидера, после чего он посетил Владивосток.
Визиты отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и Ким Ир Сена также начинались с Хасана.
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