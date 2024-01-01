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СНГ 01.01.2024 13:20

Тревога цунами объявлена во Владивостоке

Тревога цунами после сильного землетрясения в Японии объявлена во Владивостоке, сообщается на сайте мэрии города.

"Согласно информации Центра цунами, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 местного времени (12:36 по Баку). Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег", - говорится в сообщении.

На Камчатке тревога цунами не объявлялась, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"По данным Центра предупреждения цунами Камчатского УГМС, угроза цунами для берегов Камчатки в результате землетрясения, произошедшего у берегов Японии, не объявлялась. Расположение эпицентра землетрясения не представляет опасности появления цунами у побережья Камчатки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тревога цунами объявлена для юго-западного побережья Сахалина.

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Тэги: РОССИЯ, ДАЛЬВОСТОК, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЦУНАМИ


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