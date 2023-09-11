Казахстан выступает за разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе – посол в Азербайджане

Казахстан выступает за разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, заявил казахстанский посол в Азербайджане Алим Байель.
«Мы за то, чтобы в соответствии с совместным заявлением (подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года – ИФ) … в регионе Южного Кавказа были максимально разблокированы коммуникации для того, чтобы и Азербайджан, и Армения, и Грузия перешли к плодотворному сотрудничеству», - сказал Байель журналистам в понедельник в кулуарах круглого стола на тему «Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество» в Баку.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, это важно и для Казахстана, и для Центральной Азии, «для того, чтобы в регионе были мир, стабильность, развитие, чтобы мы сотрудничали, в том числе транспортировали наши грузы, использовали всевозможные пути».
«Думаю, сейчас время строить не барьеры, не преграды, а наоборот открывать максимально больше коммуникаций, максимально больше путей», - добавил дипломат.
Р.Керимов
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