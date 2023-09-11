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11.09.2023 15:23

Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы

Проект «Цифровой Шелковый Путь», предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора, связывающего Европу с Центральной и Южной Азией, был представлен на мероприятии GCCM 2023 5-го и 6-го сентября в Алматы, крупнейшем городе Казахстана. Мероприятие объединило компании из более чем 40 стран для ознакомления с инновационными решениями, обмена идеями и налаживания деловых связей в различных сегментах телекоммуникаций.

Компания AzerTelecom представила на мероприятии проект «Цифровой Шелковый Путь», который предполагает создание современной телекоммуникационной инфраструктуры между континентами. Проходя через территории Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана и других стран, этот маршрут расширит границы цифровой связи и предоставит услуги подключения в отдаленных регионах.

Генеральный директор по операционным вопросам AzerTelecom Сергей Назаренко вместе с другими представителями компании провел встречи с различными телекоммуникационными компаниями - международными операторами из стран Азии и Европы. Стратегическая важность Азербайджана в построении устойчивой цифровой инфраструктуры для расширения услуг связи между регионами, а также преимущества проекта «Цифровой Шелковый Путь» стали основными темами дискуссий. Цели и преимущества проекта были в центре внимания участников мероприятия.

Являющийся одним из основных компонентов «Цифрового Шелкового Пути», проект Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, реализуемый в рамках стратегического сотрудничества между AzerTelecom и Kazakhtelecom, был представлен телекоммуникационным операторам.

Было отмечено, что Транскаспийская волоконно-оптическая линия, протяженностью 380 км, будет иметь пропускную способность передачи данных до 400 терабит/с. Наряду с соединением различных сегментов маршрута «Цифровой Шелковый Путь», эта волоконно-оптическая линия связи, будет обеспечивать передачу многотерабитных данных и способствовать росту отрасли телекоммуникаций в регионе, а также развитию международных экономических связей.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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