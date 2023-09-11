Проект «Цифровой Шелковый Путь» представлен на мероприятии GCCM 2023 в Алматы

Проект «Цифровой Шелковый Путь», предусматривающий формирование цифрового телекоммуникационного коридора, связывающего Европу с Центральной и Южной Азией, был представлен на мероприятии GCCM 2023 5-го и 6-го сентября в Алматы, крупнейшем городе Казахстана. Мероприятие объединило компании из более чем 40 стран для ознакомления с инновационными решениями, обмена идеями и налаживания деловых связей в различных сегментах телекоммуникаций.
Компания AzerTelecom представила на мероприятии проект «Цифровой Шелковый Путь», который предполагает создание современной телекоммуникационной инфраструктуры между континентами. Проходя через территории Грузии, Турции, Азербайджана, Казахстана и других стран, этот маршрут расширит границы цифровой связи и предоставит услуги подключения в отдаленных регионах.
Генеральный директор по операционным вопросам AzerTelecom Сергей Назаренко вместе с другими представителями компании провел встречи с различными телекоммуникационными компаниями - международными операторами из стран Азии и Европы. Стратегическая важность Азербайджана в построении устойчивой цифровой инфраструктуры для расширения услуг связи между регионами, а также преимущества проекта «Цифровой Шелковый Путь» стали основными темами дискуссий. Цели и преимущества проекта были в центре внимания участников мероприятия.
Являющийся одним из основных компонентов «Цифрового Шелкового Пути», проект Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии, реализуемый в рамках стратегического сотрудничества между AzerTelecom и Kazakhtelecom, был представлен телекоммуникационным операторам.
Было отмечено, что Транскаспийская волоконно-оптическая линия, протяженностью 380 км, будет иметь пропускную способность передачи данных до 400 терабит/с. Наряду с соединением различных сегментов маршрута «Цифровой Шелковый Путь», эта волоконно-оптическая линия связи, будет обеспечивать передачу многотерабитных данных и способствовать росту отрасли телекоммуникаций в регионе, а также развитию международных экономических связей.
AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.
ВС Армении вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на условной границе
Байрамов выступит на 54-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве
Ташкент осуждает любое вмешательство во внутренние дела Азербайджана – МИД Узбекистана
Нефть слабо дешевеет, Brent у $90,5 за баррель
Обновленный проект Кодекса конкуренции представлен в парламент Азербайджана
Казахстан может построить контейнерный терминал в одном из портов Азербайджана - посол в Баку
Минздрав Азербайджана планирует до конца 2023г внедрить систему Э-Рецепт
Минздрав Азербайджана подготовил стратегию цифрового здравоохранения до 2029г
Кыргызстан передаст Азербайджану 17 га земли на озере Иссык-Куль для строительства отеля
СК AzSigorta открыла филиал в Нахчыване
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Безработица в Турции в июле упала до минимума с 2014 года
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решений Еревана по военным учениям
Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС