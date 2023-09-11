Пашинян заявил, что при необходимости поговорит с Путиным о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным может состояться при необходимости, он хорошо осведомлен о ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"С декабря по настоящее время более десятка телефонных разговоров состоялись с президентом России, и о новой ситуации была информация, которую надо было передать другим партнерам. А с президентом России мы об этом уже говорили. К сожалению, после нашего разговора ситуация не изменилась, чтобы была необходимость нового разговора. При необходимости эти разговоры могут состояться", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.
"На границе Армении и Азербайджана есть напряженность", - сказал премьер.
На вопрос, почему не состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в том время как были разговоры с рядом иностранных лидеров, Пашинян ответил: "Первые звонки, на самом деле, были президенту России. В последнее время в связи с этой ситуацией я говорил с президентом России, а с другими не говорил. Цель звонков- проинформировать партнеров, которые не осведомлены о нюансах. А президент России, я уверен, осведомлен об этой ситуации".
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