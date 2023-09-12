Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Макроэкономика 12.09.2023 12:47

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии сократился в 2 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом полугодии 2023 года составил $5 млрд 154,6 млн или 14,5% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-июнь 2022 года составил $10 млрд 330,9 млн. Таким образом, в первом полугодии 2023 года профицит сократился на 50,1%.

Согласно данным платежного баланса, опубликованным на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору составил $8 млрд 217,4 млн (спад на 34,5%), тогда как по ненефтегазовому сектору дефицит составил $3 млрд 62,8 млн (рост на 37,8%).

Средняя цена на нефть в январе-июне 2023 года составила $80,6/бар против $101,2/бар за первое полугодие 2022 года.

По данным ЦБА, в январе-июне объем внешнеторгового оборота составил $22,8 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $7,5 млрд (спад на 42,5%). При этом 13,5% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,5% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $15 млрд 157,3 млн (спад на 19,8%), нефтегазовый экспорт составил $13 млрд 417,9 млн (спад на 23,3%). При этом непосредственный экспорт нефти составил на сумму $8 млрд, газа - $5 млрд, нефтепродуктов - $0,4 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $7 млрд 668,4 млн (рост на 30,4%), на потребительские товары пришлось $3 млрд 79,2 млн (включая $967,4 млн – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил $293,4 млн (рост на 15,7%) или 3,8% всего импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


Похожие новости


ЦБ прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана к концу 2023г на уровне $9-10 млрд Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I кв. сократился на 14,6% Профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2023г может превысить $19 млрд Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022г вырос в 2,8 раза ЦБ Азербайджана о прогнозе профицита счета текущих операций на 2023г Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии вырос в 5,5 раза Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022г составит 23-25% ВВП - ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I кв. вырос в 6,3 раза Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2021г составил почти $8,3 млрд Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2022г может составит 10% ВВП при цене на нефть в $70 за баррель – глава ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az