Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии сократился в 2 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом полугодии 2023 года составил $5 млрд 154,6 млн или 14,5% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-июнь 2022 года составил $10 млрд 330,9 млн. Таким образом, в первом полугодии 2023 года профицит сократился на 50,1%.

Согласно данным платежного баланса, опубликованным на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору составил $8 млрд 217,4 млн (спад на 34,5%), тогда как по ненефтегазовому сектору дефицит составил $3 млрд 62,8 млн (рост на 37,8%).

Средняя цена на нефть в январе-июне 2023 года составила $80,6/бар против $101,2/бар за первое полугодие 2022 года.

По данным ЦБА, в январе-июне объем внешнеторгового оборота составил $22,8 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $7,5 млрд (спад на 42,5%). При этом 13,5% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,5% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $15 млрд 157,3 млн (спад на 19,8%), нефтегазовый экспорт составил $13 млрд 417,9 млн (спад на 23,3%). При этом непосредственный экспорт нефти составил на сумму $8 млрд, газа - $5 млрд, нефтепродуктов - $0,4 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $7 млрд 668,4 млн (рост на 30,4%), на потребительские товары пришлось $3 млрд 79,2 млн (включая $967,4 млн – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в отчетном периоде составил $293,4 млн (рост на 15,7%) или 3,8% всего импорта.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП.

А.Азизов