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Макроэкономика 26.07.2023 14:28

ЦБ прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана к концу 2023г на уровне $9-10 млрд

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана до конца 2023 года ожидается на уровне $9-10 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов.

"Что касается наших июльских прогнозов относительно текущих операций платежного баланса Азербайджана, то в нашем базовом сценарии профицит счета до конца текущего года прогнозируется на уровне $9-10 млрд", - сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.

По его словам, в 2024 году профицит счета ожидается на уровне $7,5-8,5 млрд.

Как сообщалось, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале 2023 года составил $3 млрд 376,2 млн (спад на 14,6%) или 18,9% ВВП.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ

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