ЦБ прогнозирует профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана к концу 2023г на уровне $9-10 млрд

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана до конца 2023 года ожидается на уровне $9-10 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов.
"Что касается наших июльских прогнозов относительно текущих операций платежного баланса Азербайджана, то в нашем базовом сценарии профицит счета до конца текущего года прогнозируется на уровне $9-10 млрд", - сказал Кязымов в среду на пресс-конференции.
По его словам, в 2024 году профицит счета ожидается на уровне $7,5-8,5 млрд.
Как сообщалось, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом квартале 2023 года составил $3 млрд 376,2 млн (спад на 14,6%) или 18,9% ВВП.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП.
Х.Насирзаде
Турецкая Turkish Aerospace Industries осуществит модернизацию штурмовиков «СУ-25» ВВС Азербайджана
Байрамов назвал необходимые условия для обеспечения мира в регионе
Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров
В Азербайджане у границы с Ираном произошло землетрясение
LVMH станет спонсором Олимпиады-2024 в Париже
В Азербайджане при происшествиях природного и техногенного характера в I полугодии 2023 года погибли 33 человека - МЧС
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Молдова выходит из соглашения о вооруженных силах и пограничных войсках, заключенное в рамках СНГ
В Пхеньяне празднуют 70-летие окончания Корейской войны
Премьер Камбоджи обещает через три недели уступить пост сыну
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС