Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 мес. составил около $7 млрд - ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2023 года составил $6,7 млрд, заявил директор Департамента статистики Центрального банка Самир Насиров.

"Согласно результатам 9 месяцев текущего года профицит текущих операций составит $6,7 млрд или 12,5% ВВП», - сказал Насиров в пятницу на брифинге.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года профицит сократился на 62,3%, что «связано со снижением в 2023 году цен на нефть и газ на международных рынках».

«Если за 9 месяцев прошлого года цена на азербайджанскую нефть составляла $107 за баррель, то за 9 месяцев текущего года она составила $83 за баррель», - подчеркнул Насиров.

Он добавил, что изменения цен на нефть и газ в 2023 году повлияли на платежные балансы всех стран.

Х.Насирзаде