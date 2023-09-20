Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2023г составит 15% ВВП - ЦБ

Центробанк Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2023 года прогнозирует на уровне 15% ВВП.
«По итогам первого полугодия 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил около $5,2 млрд или 14,5% ВВП. Согласно базовому сценарию, профицит счета по итогам 2023 года составит 15% ВВП», -говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке, поступившее в агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2022 году составил рекордные $23 млрд 478,1 млн (+2,8 раза от показателя 2021 года) или 23,5% ВВП на фоне высоких цен на нефть и газ.
А.Азизов
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