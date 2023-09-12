Azer-Turk Bank увеличил в I полугодии штат на 7%

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» увеличил в первом полугодии число сотрудников.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на конец июня 2023 года в Azer-Turk Bank работали 549 человек против 513 человек на конец 2022 года. Таким образом, в январе-июне текущего года штат банка увеличился на 7%
В 2022 году Azer-Turk Bank увеличил штат на 25,7%.
Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является правительство Азербайджана (Госслужба по вопросам имущества, доля 75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".
Р.Ахмедов
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