AccessBank увеличил в I полугодии штат на 2%

AccessBank в первом полугодии 2023 года продолжил увеличение числа своих сотрудников.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно полугодовому отчету банка, на 30 июня 2023 года в AccessBank работали 1347 человек против 1320 человек на конец 2022 года.
Таким образом, в первом полугодии 2023 года штат банка увеличился на 2%.
В 2022 году банк увеличил штат на 4,7%.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты. Общее число акционеров банка – 13 (12 юрлиц и 1 физлицо). Основными акционерами являются Азиатский банк развития (19,9036%), Европейский инвестиционный банк (17,3861%), Международная финансовая корпорация (IFC, 16,5556%).
Р.Ахмедов
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