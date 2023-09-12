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Финансы 12.09.2023 17:45

AccessBank увеличил в I полугодии штат на 2%

AccessBank в первом полугодии 2023 года продолжил увеличение числа своих сотрудников.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно полугодовому отчету банка, на 30 июня 2023 года в AccessBank работали 1347 человек против 1320 человек на конец 2022 года.

Таким образом, в первом полугодии 2023 года штат банка увеличился на 2%.

В 2022 году банк увеличил штат на 4,7%.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты. Общее число акционеров банка – 13 (12 юрлиц и 1 физлицо). Основными акционерами являются Азиатский банк развития (19,9036%), Европейский инвестиционный банк (17,3861%), Международная финансовая корпорация (IFC, 16,5556%).

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ШТАТ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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