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АПК 12.09.2023 17:33

Баку и Тель-Авив обсудили увеличение экспорта азербайджанской продукции в Израиль

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник провел встречу с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтером в формате видеоконференции, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэкономики.

В ходе встречи Джаббаров отметил, что продолжается работа в направлении расширения экономического сотрудничества между двумя странами, проинформировал о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, экономическом потенциале территорий, освобожденных от оккупации.

«Джаббаров обратил внимание на возможности реализации совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями и развития сотрудничества, пригласил бизнесменов из Израиля воспользоваться бизнес-средой Азербайджана и быть активными партнерами», - подчеркивается в информации.

Дихтер, в свою очередь, отметил, что Израиль придает большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в экономической, в том числе сельскохозяйственной сфере, и поделился своими взглядами на укрепление партнерства.

Стороны также обсудили вопросы инвестиций, продовольственной безопасности, водного хозяйства, сельского хозяйства и перспективы развития научно-исследовательского сотрудничества в этой сфере, увеличения экспорта азербайджанской продукции в Израиль.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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