Пашинян заявил, что в контексте отношений Армении и России ориентируется на заявления Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина в контексте отношений двух стран.

"В контексте отношений Армении и России я ориентируюсь на заявления моего российского коллеги (президент России Владимир Путин - ИФ). Внимательно не слежу (за другими заявлениями - ИФ). Я внимательно слежу за заявлениями президента России, который сказал, что в отношениях с Арменией и со мной проблем нет", - сказал Пашинян на просьбу одного из оппозиционных депутатов прокомментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недружественных шагах Еревана.