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Регион 13.09.2023 22:24

Пашинян заявил, что в контексте отношений Армении и России ориентируется на заявления Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина в контексте отношений двух стран.

"В контексте отношений Армении и России я ориентируюсь на заявления моего российского коллеги (президент России Владимир Путин - ИФ). Внимательно не слежу (за другими заявлениями - ИФ). Я внимательно слежу за заявлениями президента России, который сказал, что в отношениях с Арменией и со мной проблем нет", - сказал Пашинян на просьбу одного из оппозиционных депутатов прокомментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недружественных шагах Еревана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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