Предприниматели в Азербайджане за 8 мес. из средств SIF получили льготные кредиты почти на 81 млн манатов

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) в январе-августе 2023 года составил 80,8 млн манатов.
"За 8 месяцев профинансировано 1650 проектов, реализация которых позволит создать 1184 рабочих места", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
При этом в течение августа банки-агенты фонда выдали кредитов на 16 млн манатов для реализации 355 проектов (в июле 12,9 млн манатов для реализации 324 проектов).
Как сообщалось ранее, объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2023 году планируется на уровне 150 млн манатов.
В 2022 году бизнес получил льготных кредитов на 145,9 млн манатов.
Р.Ахмедов
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