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Финансы 20.10.2023 11:12

Субъекты бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2003-2022гг получили кредиты на 2,8 млрд манатов - Джаббаров

Предприниматели в Азербайджане в 2003-2022гг по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) получили льготные кредиты на общую сумму 2,83 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан» отметил, что в 2003-2022гг из средств SIF профинансировано 42703 инвестиционных проекта.

«Реализация этих проектов позволила создать свыше 178 тыс. новых рабочих мест», - подчеркнул министр.

Глава Минэкономики добавил, что в настоящее время в Азербайджане имеется свыше 683 тыс. активных субъектов бизнеса. «Доля частного сектора в ВВП составляет 83,5%, в занятости – около 78%», - отметил Джаббаров.

Р.Ахмедов

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Тэги: SIF, БИЗНЕС, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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