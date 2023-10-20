Субъекты бизнеса в Азербайджане по линии SIF в 2003-2022гг получили кредиты на 2,8 млрд манатов - Джаббаров

Предприниматели в Азербайджане в 2003-2022гг по линии Фонда развития предпринимательства (SIF) получили льготные кредиты на общую сумму 2,83 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан» отметил, что в 2003-2022гг из средств SIF профинансировано 42703 инвестиционных проекта.

«Реализация этих проектов позволила создать свыше 178 тыс. новых рабочих мест», - подчеркнул министр.

Глава Минэкономики добавил, что в настоящее время в Азербайджане имеется свыше 683 тыс. активных субъектов бизнеса. «Доля частного сектора в ВВП составляет 83,5%, в занятости – около 78%», - отметил Джаббаров.

Р.Ахмедов