Ушел из жизни первый президент Молдовы Снегур

В ночь на четверг, 14 сентября, скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур, сообщил депутат первого парламента Молдовы, бывший вице-премьер-министр Константин Тампиза.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть уезда Сорока. Окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном, доктор сельскохозяйственных наук.

Работал в сельском хозяйстве, а также на различных управленческих должностях в северных районах Молдовы. С 1985-го по 1989 год работал в должности секретаря ЦК КПМ. С 1989-го по 1990 год был Председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР. С 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года был президентом Молдовы. 26 марта 1989 года избран депутатом Верховного Совета СССР. Был депутатом Верховного Совета МССР XI и XII созывов, депутатом парламента Республики Молдова XIV созыва. Был председателем Партии возрождения и согласия.

В 2000 году награжден Орденом Республики, являлся обладателем почетного звания Doctor Honoris Causa Кишиневского сельскохозяйственного университета (1996 г.), Университета Анкары (1996 г.) и Международного свободного университета Молдовы (2001 г.).

Снегур будет похоронен на кишиневском центральном кладбище, где несколько лет назад была похоронена его супруга.