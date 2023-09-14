Манат подорожал к евро, рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 сентября ЦБА установил на уровне 1.8271 манат/1EUR (13 сентября - 1.8281 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 сентября установил на уровне 0.0176/1RUB (13 сентября - 0.018 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 14 сентября ЦБА установил на уровне 0.0631 манат/1TRY (13 сентября - 0.0632 манат/1TRY).
Х.Насирзаде
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