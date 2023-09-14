«Nar» удостоен международной награды

Социальный проект «Nar» был признан лучшим в области «Корпоративной социальной ответственности» и удостоен престижной награды «Золотой Победитель» от Международной Ассоциации Связи с Общественностью.

Отмеченный наградой проект «Nar» - «Первый электронный словарь на азербайджанском языке жестов - jestdili.az» предоставляет возможность более чем 30 тысячам наших соотечественников с ограниченными возможностями слуха и речи изучить язык жестов на родном языке. В электронном словаре собраны фото- и видеоописания более 5000 слов. С помощью ресурса Jestdili.az люди с нарушениями речи и слуха и их родственники могут изучать язык жестов онлайн, без учителя и не выходя из дома.

Стоит отметить что в этом году было выбрано более 200 финалистов «Награды Золотой Победитель» и проекты оценивались международным жюри состоявшим из 39 профессионалов. Помимо «Nar», среди победителей в разных номинациях также присутствовали такие международные компании, как Türk Telecom, Shell, Toyota, SOCAR Türkiye, Hyundai и MasterCard. «Nar» был выбран победителем среди сотен компаний и стал первой азербайджанской компанией, получившей эту награду.

Директор по корпоративным коммуникациям «Nar», Азиз Ахундов выразил гордость тем, что компания, представляющая Азербайджан, была удостоена самой престижной награды в области общественных связей. Он отметил: «Наши социальные инициативы, направленные на граждан с ограниченными возможностями слуха и речи, имеют особое значение в положительном воздействии на их жизни и создании инклюзивного общества. Международное признание и награды за наши инициативы свидетельствуют о том, что мы на правильном пути»

Международная Ассоциация Связи с Общественностью (IPRA) была основана в 1955 году как глобальная платформа для профессионалов в области связи с общественностью. IPRA сотрудничает с ООН и ее агентствами с 1983 года и оценивает проекты, основываясь на Целях Устойчивого Развития (SDG).

Как первая азербайджанская компания, присоединившаяся к Глобальному Договору ООН, «Nar» разработал свою стратегию социальной ответственности в соответствии с этими целями. Проект жестового языка также был реализован в соостветсвии с целями инклюзивного обучения ООН. Проект был реализован при поддержке сообществ «Поддержка Глухих» и «Регионального Развития».

Более подробную информацию о социальных проектах «Nar» можно найти на странице nar.az/projects.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене