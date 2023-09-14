SOCAR в январе-августе увеличила производство автобензина на 21%, дизеля - на 22%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-августе 2023 года по сравнению с показателем 8 месяцев 2022 года увеличилось в денежном выражении на 13% - до 2 млрд 974,1 млн манатов ($1 млрд 749,5 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Производство автомобильного бензина за 8 месяцев составило 951,2 тыс. т (рост на 21,3%), авиакеросина - 384,2 тыс. т (рост на 7,5%), газойлей (дизельного топлива) - 1 млн 547,4 тыс. т (рост на 22,4%), смазочных масел - 40 тыс. т (рост на 70,9%), сжиженного газа – 159,6 тыс. т (рост на 8,9%), нефтяного кокса -160,7 тыс. т (рост на 37,8%).

Производство мазута сократилось на 92,3% - до 5,2 тыс. т, нефтяного битума - на 33,4% - до 171,5 тыс. т.

По состоянию на 1 сентября 2023 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 22,1 тыс. т, авиакеросина - 42,3 тыс. т, газойлей (дизтоплива) - 97,3 тыс. т, мазута - 2,6 тыс. т, смазочных масел - 4,7 тыс. т, сжиженного газа - 2 тыс. т, нефтяного битума -13,6 тыс. т, нефтяного кокса - 13,5 тыс. т.

Н.Аббасова