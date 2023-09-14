Германия в январе-июле увеличила импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза

Германия в январе-июле 2023 года нарастила импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,701 тыс. т.
Об этом говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
В денежном выражении поставки выросли на 38% - до 14,625 млн евро.
В июле Германия импортировала из Азербайджана 140 т этой продукции (рост в 2,4 раза год к году) на 790 тыс. евро (рост в 2,2 раза).
Р.Керимов
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