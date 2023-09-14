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АПК 14.09.2023 14:50

Германия в январе-июле увеличила импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза

Германия в январе-июле 2023 года нарастила импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,701 тыс. т.

Об этом говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В денежном выражении поставки выросли на 38% - до 14,625 млн евро.

В июле Германия импортировала из Азербайджана 140 т этой продукции (рост в 2,4 раза год к году) на 790 тыс. евро (рост в 2,2 раза).

Р.Керимов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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