Германия в январе-июле увеличила импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза

Германия в январе-июле 2023 года нарастила импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,701 тыс. т.

Об этом говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В денежном выражении поставки выросли на 38% - до 14,625 млн евро.

В июле Германия импортировала из Азербайджана 140 т этой продукции (рост в 2,4 раза год к году) на 790 тыс. евро (рост в 2,2 раза).

Р.Керимов