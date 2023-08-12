Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 83.19 +0.37 Brent 88.81 +0.41

АПК 12.08.2023 11:55

Германия в I полугодии увеличила импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза

Германия в январе-июне 2023 года нарастила импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза или на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,561 тыс. т.

Об этом говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В денежном выражении поставки выросли на 35,2% до 13,405 млн евро.

В июне этого года Германия импортировала из Азербайджана 133 т этой продукции (спад в 2,3 раза) на 734 тыс. евро (спад в 2,5 раза).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Азербайджан в апреле вернулся на второе место среди крупнейших поставщиков лесных орехов в Германию Азербайджан в I кв. увеличил поставки лесных орехов в Германию в 2,9 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az