Германия в I полугодии увеличила импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза

Германия в январе-июне 2023 года нарастила импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана в 1,5 раза или на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,561 тыс. т.

Об этом говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В денежном выражении поставки выросли на 35,2% до 13,405 млн евро.

В июне этого года Германия импортировала из Азербайджана 133 т этой продукции (спад в 2,3 раза) на 734 тыс. евро (спад в 2,5 раза).

Р.Керимов