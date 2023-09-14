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Карабах 14.09.2023 17:38

Власти Азербайджана направят 42,5 млн манатов на строительство частных домов в селе Кянгярли Агдамского района

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит 42,5 млн манатов на строительство частных домов селе Кянгярли Агдамского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ПЮЛ подписало соответствующий контракт на выполнение данных работ с ООО «Şəms-95».

Стоимость контракта составляет 42 млн 491 тыс. 850,28 манатов.

Договор включает строительство в селе Кянгярли 2-х, 3-х, 4-х и 5-комнатных частных домов.

Строительные работы должны быть завершены до 30 июня 2024 года.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева 4 октября 2022 года приняли участие в церемонии закладки фундамента села Кянгярли.

Село расположено в 6 км от города Агдам, в нем планируется расселить 2626 человек (639 семей).

Общая проектируемая площадь села составляет 177,2 га. Под первый этап строительства выделено 66,2 га земли. На первом этапе планируется построить 290 частных домов, что позволит расселить 1279 человек.

Строительные работы в селе планируется завершить в 2024 году.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРАБАХ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КОНТРАКТ


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