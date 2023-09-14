Более 70% граждан Азербайджана поддерживает проведение новой военной операции против армянских НВФ в Карабахе - опрос

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос с целью узнать, как граждане Азербайджана относятся к проведению новых военных операций против армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

По данным опроса, которые опубликованы в четверг на сайте ЦСИ, 71,3% опрошенных поддерживают проведение новых военных операций против армянских НВФ.

В то же время 24,1% принявших участие в опросе придерживаются противоположного мнения, еще 4,6% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В декабре 2022 года число поддерживающих проведение таких операций было меньше (48% - за, 39,6% - против, 12,4% - затруднились с ответом).

В то же время в сентябре 2022 года за проведение такой операции выступали 85% опрошенных, 9,5% - против, 5,5% - затруднились с ответом, в августе 2022 года: 80,5% - «за», 6,8% - «против», 12,7% - «затруднились с ответом».

Опрос проводился в сентябре в ряде регионов Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет.

Р.Керимов