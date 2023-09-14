Байден назначил нового спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины

Президент США Джо Байден назначил бывшего министра торговли США Пенни Прицкер новым специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины, говорится в заявлении Белого дома.
"Назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины", - говорится в заявлении президента, опубликованном в четверг.
Прицкер занимала пост министра торговли США в 2013-2017 годах. Она является членом одной из богатейших семей США, занимающейся предпринимательством и филантропией. Прицкер основала компании PSP Partners, PSP Capital Partners и Pritzker Realty Group. Ее брат Джей Роберт Прицкер является губернатором Иллинойса.
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