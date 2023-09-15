Rabitabank и ITFC подписали аккредитивный контракт на $10 млн

Азербайджанский Rabitabank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписали аккредитивный контракт на $10 млн, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" на официальную страницу банка в facebook. "Между Rabitabank и ITFC подписан аккредитивный договор на сумму $10 млн Это историческое соглашение, первое в своем роде в Азербайджане, будет играть важную роль в продвижении торгового финансирования в частном секторе, соответствующего шариату", - отмечается в информации. Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».