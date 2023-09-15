Rabitabank и ITFC подписали аккредитивный контракт на $10 млн

Азербайджанский Rabitabank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписали аккредитивный контракт на $10 млн, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" на официальную страницу банка в facebook.
"Между Rabitabank и ITFC подписан аккредитивный договор на сумму $10 млн Это историческое соглашение, первое в своем роде в Азербайджане, будет играть важную роль в продвижении торгового финансирования в частном секторе, соответствующего шариату", - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
Власти Азербайджана за 3 года вернут в Карабах и В.Зангезур более 30 тыс. семей
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Король Швеции отмечает 50-летие интронизации
Министра обороны Китая могут отправить в отставку
ООН призывает собрать более $70 млн для помощи жертвам наводнений в Ливии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС