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Финансы 15.09.2023 09:45

Rabitabank и ITFC подписали аккредитивный контракт на $10 млн

Азербайджанский Rabitabank и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) подписали аккредитивный контракт на $10 млн, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" на официальную страницу банка в facebook.

"Между Rabitabank и ITFC подписан аккредитивный договор на сумму $10 млн Это историческое соглашение, первое в своем роде в Азербайджане, будет играть важную роль в продвижении торгового финансирования в частном секторе, соответствующего шариату", - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: RABITABANK, ITFC, АККРЕДИТИВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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