Мирзаев возглавил Petkim и подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии

Новым главой SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (бизнес-подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии -ИФ) и генеральным директором турецкого Petkim Petrokimya Holding назначен Кенан Мирзаев.
"Мирзаев вступил в должность президента подразделения нефтепереработки и нефтехимии и генерального директора Petkim компании SOCAR Turkey. На этих должностях он заменил Анара Мамедова, в июле 2023 года назначенного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вице-президентом компании SOCAR", - говорится в сообщении SOCAR Turkiye (турецкая "дочка" SOCAR -ИФ).
До нынешнего назначения Мирзаев занимал должность директора SOCAR Turkiye по стратегии.
SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit включает в себя НПЗ "STAR", нефтехимический холдинг Petkim, SOCAR Ticaret (торговое подразделение), SOCAR Depolama (подразделение по хранению нефтепродуктов и сжиженного газа), Petkim RES (подразделение, отвечающее за деятельность ветряной электростанции).
Н.Аббасова
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