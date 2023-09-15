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ТЭК 15.09.2023 10:19

Мирзаев возглавил Petkim и подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии

Новым главой SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit (бизнес-подразделение SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии -ИФ) и генеральным директором турецкого Petkim Petrokimya Holding назначен Кенан Мирзаев.

"Мирзаев вступил в должность президента подразделения нефтепереработки и нефтехимии и генерального директора Petkim компании SOCAR Turkey. На этих должностях он заменил Анара Мамедова, в июле 2023 года назначенного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вице-президентом компании SOCAR", - говорится в сообщении SOCAR Turkiye (турецкая "дочка" SOCAR -ИФ).

До нынешнего назначения Мирзаев занимал должность директора SOCAR Turkiye по стратегии.

SOCAR Turkey Refining and Petrochemical Business Unit включает в себя НПЗ "STAR", нефтехимический холдинг Petkim, SOCAR Ticaret (торговое подразделение), SOCAR Depolama (подразделение по хранению нефтепродуктов и сжиженного газа), Petkim RES (подразделение, отвечающее за деятельность ветряной электростанции).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, НАЗНАЧЕНИЕ


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