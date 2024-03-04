Турецкая «дочка» SOCAR c 2019г вложила $170 млн в газораспределительные сети городов Кайсери и Бурса

Компания SOCAR Turkiye (турецкая «дочка» компании SOCAR –ИФ) в 2019-2023гг инвестировала в газораспределительные сети городов Кайсери и Бурса $170 млн, сообщил президент бизнес-подразделения природного газа SOCAR Turkiye (SOCAR Turkiye Dogal Gaz - ИФ) Фуад Ибрагимов.

«С 2019 года, когда компания начала свою деятельность в сфере распределения газа, по 2023 год в газораспределительные компании Kayserigaz и Bursagaz было вложено инвестиций в размере $170 млн. Эти компании в целом обслуживают 1,9 млн абонентов. При этом, Bursagaz, имея 1,2 млн абонентов, является четвертой по величине газораспределительной компанией в Турции», - сказал Ибрагимов в интервью турецкой газете «Акшам».

Ибрагимов, чьи слова приводит «Интерфакс-Азербайджан», добавил, что в 11 районах Бурсы газовая сеть SOCAR достигает 7561 км. В Кайсери компания Kayserigaz обслуживает 700 тыс. абонентов и имеет сеть в 6 675 км.

Отметив, что Бурса и Кайсери входят в число наиболее популярных городов в Турции, Ибрагимов отметил, что SOCAR Turkiye продолжает интенсивно инвестировать в распределительные сети и ежедневно ​​увеличивает число газовых абонентов.

«Благодаря нашим новым инвестициям мы увеличим число наших абонентов. Мы прогнозируем, что вместе с Kayserigaz и Bursagaz к концу 2024 года общая протяженность наших газовых сетей достигнет 14 770 км ", - сказал он.

Bursagaz – третья по величине газораспределительная компания в Турции с количеством абонентов свыше 1 млн и числом работников в 260 человек в 11 районах города Бурса. Акционерами компании являются: SOCAR (80% акций) и Chalik Holding (20%).

Газораспределительная компания Kayserigaz начала свою деятельность в 2003 году. Акционерами компании являются: SOCAR (80% акций), Chalik Holding (10%) и муниципалитет г.Кайсери (10%).

SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении EWE Turkey Holding, управляющей операциями германской EWE AG в Турции. В частности, сделка включала покупку EWE Turkey Holding и входящих в нее пяти компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Прием-сдача компаний в распоряжение SOCAR завершился 17 июня 2019 года.

Н.Аббасова