Запасы цветных и драгметаллов в Казахстане без активизации ГРР могут истощиться за 10-15 лет

Запасы цветных и благородных металлов в Казахстане в текущих условиях низкой восполняемости запасов могут быть выработаны за 10-15 лет, считает заместитель председателя комитета индустриального развития министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов.

"На сегодняшний день интенсивная разработка сформированной еще во времена СССР базы полезных ископаемых при низкой восполняемости запасов ведет к их постепенному исчерпанию. Запасы цветных и благородных металлов, составляющие в настоящее время значительную долю экспорта, могут быть выработаны за 10-15 лет", - сказал Жолмагамбетов на I съезде геологов Казахстана в пятницу.

По его словам, Восточном Казахстане полностью отработаны такие крупные свинцово-цинковые месторождения, как Шемонаихинское, Юбилейно-Снегирихинское и Зыряновское.