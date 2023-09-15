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Бизнес и законодательство 15.09.2023 20:28

Запасы цветных и драгметаллов в Казахстане без активизации ГРР могут истощиться за 10-15 лет

Запасы цветных и благородных металлов в Казахстане в текущих условиях низкой восполняемости запасов могут быть выработаны за 10-15 лет, считает заместитель председателя комитета индустриального развития министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов.

"На сегодняшний день интенсивная разработка сформированной еще во времена СССР базы полезных ископаемых при низкой восполняемости запасов ведет к их постепенному исчерпанию. Запасы цветных и благородных металлов, составляющие в настоящее время значительную долю экспорта, могут быть выработаны за 10-15 лет", - сказал Жолмагамбетов на I съезде геологов Казахстана в пятницу.

По его словам, Восточном Казахстане полностью отработаны такие крупные свинцово-цинковые месторождения, как Шемонаихинское, Юбилейно-Снегирихинское и Зыряновское.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕТАЛЛЫ, ЗАПАСЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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