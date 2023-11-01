Токаев выразил готовность Казахстана сотрудничать с Францией в добыче и переработке редких металлов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Францию к кооперации в области добычи и переработки критически важных сырьевых материалов, сообщила пресс-служба главы государства.

"По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии - в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши", - сказал Токаев в среду на казахско-французском бизнес-форуме.

"Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще девяти видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству", - добавил Токаев.